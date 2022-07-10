Немцы обрадовались увольнению посла Украины в ФРГ Мельника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость об увольнении украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Многие сочли такое известие долгожданным, обрадовавшись этому сообщению.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии.

Один из читателей рассказал, что ранее «недоумевал», почему немецкое правительство «терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации» этого посла. «Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии», - написал он в комментарии к новости.

«Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет», - отметил другой, но выразил сожаление, что Мельника отозвал Киев, отметив, что предпочел, «чтобы его выгнали» немцы.

«Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня», - поддержал его мнение другой читатель.

«Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть», - заявил еще один комментатор.

Другой комментатор назвал увольнение украинского посла давно назревшим шагом. «Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата», - отметил он.

«Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!», - написал еще один.

Напомним, еще ранее многие немцы обрадовались, когда только появилась новости о возможном отъезде Мельника из Германии. В комментариях многие поставили под вопрос профессионализм украинского посла.