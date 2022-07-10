Вице-премьер Украины призвала граждан покинуть южные регионы из-за планов начать контрнаступление Фото: REUTERS

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти просят своих граждан покинуть южные регионы, которые сейчас находятся под контролем российской армии. По ее словам, Киев якобы готовит контрнаступление.

"Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там (в городах предполагаемого театра военных действий) точно не должно быть женщин и детей. <...> Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", - сказала она.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. По его мнению, Украине требуется больше бронетехники, больше оружия от западных партнеров, "перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.