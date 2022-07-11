Поставки российского газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней из-за планового ремонта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поставки российского газа по "Северному потоку" будут временно остановлены до 21 июля из-за проведения планового ежегодного техобслуживания. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке. Также известно, что природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.

Накануне стало известно, что отремонтированные в Канаде турбины "Северного потока" будут возвращены в Германию. Это решение подтвердил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Министр подчеркнул, что такое решение принято, чтобы обеспечить европейским странам доступ к надежному и доступному источнику энергии.

Ранее компания "Газпром" сообщила, что трубопровод "Турецкий поток" будет на плановом ежегодном техническом обслуживании, в связи с чем транспортировка газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена.