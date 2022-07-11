Хакер RaHDIt заявил, что потери ВСУ составляют не менее 50 – 70 тысяч убитыми Фото: REUTERS

Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt.

"Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть", - сказал он в беседе с РИА Новости на условиях анонимности.

Напомним, в начале июня 2022 года, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России на Украине назвал количество потерь ВСУ. На вопрос можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тыс. бойцов, Арестович ответил: "Да, где-то так".

Накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. По его словам, Украине следует "перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию".

Также министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что Вооруженные силы Украины только за две недели потеряли 5 469 человек.