Военные ЛНР захватили в плен националистов из белорусского отряда "Волат"

Захвачены в плен члены белорусского отряда "Волат", действовавшего на Украине с 2014 года Фото: REUTERS

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) взяли в плен диверсионно-разведывательную группу националистов из белорусского отряда "Волат". Об этом рассказал ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, боевики "Волата" прибыли на Украину еще в 2014 году и действовали против Донбасса. Также они причастны к попытке государственного переворота в Белоруссии, утверждает собеседник агентства.

"Эти же лица участвовали в попытке госпереворота на территории Республики Беларусь", - заявил Киселев, добавив, что они также причастны к контрабанде оружия из Украины в Польшу и Белоруссию.

Помощник главы МВД ЛНР надеется, что белорусские власти установят личности всех виновных, и они понесут заслуженное наказание.

Напомним, в Харьковской области российские спецназовцы уничтожили не менее трех польских наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских формирований.

Как ранее писал сайт kp.ru, западные журналисты сообщили, что иностранные наемники все чаще отказываются от участия в боевых действиях на Украине из-за многих трудностей, которые делают участие в конфликте самым сложным в их жизни.

Среди наемников много людей, которые прошли Афганистан и Ирак, но даже они ошеломлены условиями, в которых им приходится действовать.