ТАСС: ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области

ТАСС: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области Фото: REUTERS

После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации области.

Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС. Отмечается, что украинские ракеты не попали в ГЭС, Северо-крымский канал функционирует, сообщает ВГА Херсонской области.

В настоящий момент информация о разрушениях уточняется.

Напомним, 7 июля, российские военнослужащие предотвратили серию террористических актов в Херсоне. Как заявили в силовых структурах России, диверсионно-разведывательная группа координировалась в городе Бровары Киевской области.

Ранее сообщалось, что подразделения Росгвардии взяли под охрану Каховскую гидроэлектростанцию. В марте 2022 года украинские силовики добровольно сложили оружие.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.