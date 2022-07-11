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Политика11 июля 2022 20:54

Удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars

Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars

Удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars

Фото: REUTERS

Удар по Новой Каховке был нанесен ракетами РСЗО Himars производства США, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева.

"Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, источник в военно-гражданской администрации области сообщил, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома. Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС. Отмечается, что украинские ракеты не попали в ГЭС, Северо-крымский канал функционирует.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.