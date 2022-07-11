Удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars Фото: REUTERS

Удар по Новой Каховке был нанесен ракетами РСЗО Himars производства США, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева.

"Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, источник в военно-гражданской администрации области сообщил, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома. Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС. Отмечается, что украинские ракеты не попали в ГЭС, Северо-крымский канал функционирует.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.