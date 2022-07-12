Военная спецоперация на Украине 12 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года.

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 11 июля, заявили, что действующая в районе Северска 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины несет значительные потери, лишившись более 70% личного состава.

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) взяли в плен диверсионно-разведывательную группу националистов из белорусского отряда "Волат". Боевики "Волата" прибыли на Украину еще в 2014 году для участия в боевых действиях в Донбассе. Также они причастны к попытке государственного переворота в Белоруссии.

В Херсоне предотвратили сообщение о покушении на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. Злоумышленники заложили бомбу на пути следования машины главы региона. Уточняется, что Сальдо не пострадал, поскольку заложенную бомбу удалось вовремя обнаружить.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает всем украинским гражданам обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Ранее такое право давалось только украинским гражданам, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:15 Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов

22:46 Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка: выпущено порядка 18 минометных снарядов, жертв и пострадавших нет

21:32 Минобороны РФ сообщает, что СБУ планирует отснять три постановочных репортажа в Одессе о якобы высокой эффективности работы по выявлению "российских диверсионных групп"

21:11 В Запорожской области задержали украинского диверсанта

19:41 Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению

19:36 Британский эксперт Уотлинг предрек провал наступления миллиона солдат ВСУ из-за раскрытого плана

18:26 Около 190 жителей Новой Каховки в Херсонской области обратились за медицинской помощью после удара ВСУ, сообщают региональные власти.

17:35 В ВГА Запорожской области насчитали шесть дронов, посланных ВСУ для ударов по Энергодару, сбиты минимум три.

17:31 Первая машина с гуманитарным грузом для Новой Каховки отправилась из Херсона, всего жителям города, пострадавшего от обстрела со стороны Украины, будет доставлено 5 тонн помощи, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

17:18 Трое жителей Астраханской области погибли при обстреле со стороны ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР, сообщил губернатор.

16:01 Причастных к терактам на освобожденных территориях Запорожской области будут депортировать, сообщили в военно-гражданской администрации.

15:43 Хуснуллин поручил Минэнерго России оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области, после того как власти региона сообщили, что киевский режим отключил газоснабжение региона.

15:35 Число пострадавших при ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке возросло до 90, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

15:10 ВСУ применили дрон-камикадзе для удара по жилым домам в Энергодаре, передает РИА Новости.

13:57 Завтра в Стамбуле четырехсторонняя встреча (Турция, Россия, Украина, ООН) по зерну, сообщает турецкое минобороны.

12:51 ЕС утвердил кредит Украине в €1 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи. В ЕК сообщили, что экономика страны "остро нуждается в краткосрочном финансировании".

12:43 Минобороны России: за прошедшие 3 недели в результате наступательных действий российских военных и сил ДНР и ЛНР число наёмников на Украине уменьшилось с 3 221 до 2 741.

12:36 Союзные силы ведут окружение Северска в ДНР, где остались украинские бойцы территориальной обороны и новобранцы, сообщил посол ЛНР в РФ.

12:35 Спецоперация идет не против украинцев, а против киевского режима — Песков

12:31 Минобороны России: у пункта Березань в Одесской области "Искандерами" уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon производства США

12:27 Новый указ Путина о гражданстве очень важен, так как многие украинцы хотят стать гражданами России - Песков.

12:19 О возобновлении российско-украинских переговоров речи пока не идет — Песков

11:54 Мэр Горловки сообщил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада, здание горит.

11:35 Совет ЕС одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита в 1 миллиард евро – Домбровскис.

11:25 Все министерства и ведомства Донецкой Народной Республики полностью перейдут на стандарты РФ в течение двух-трех месяцев, сообщил министр юстиции республики Юрий Сироватко. Он также заявил, что в ДНР возбуждено уже больше 100 уголовных дел по действиям батальона "Азов".

11:09 Центральная больница Новой Каховки, по которой украинские войска нанесли ночью удар американскими ракетами HIMARS, оказала помощь 29 раненым, рассказал РИА Новости начальник ее медицинской части.

10:40 Число пострадавших после удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 80, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

8:25 До 60 человек увеличилось количество пострадавших в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ, сообщил "Известиям" глава ВГА Владимир Леонтьев.

7:31 Не менее 40 человек ранены в результате обстрела Новой Каховки, повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, речь может идти о десятках погибших, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района.

01:40 В результате обстрела ВСУ Новой Каховки уничтожены сотни квартир. Точно число пострадавших не установлено, раненые продолжают поступать. Одной из дертв удара стал подросток-инвалид, дежуривший у склада с гуманитарной помощью.

00:32 ВГА сообщает о нескольких погибших и десятках пострадавших в результате удара по Новой Каховке. Отмечается, что ВСУ нанесли удар американскими РСЗО HIMARS.

00:02 ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области. По данным военно-гражданской администрации региона, повреждены жилые дома, склады с гуманитарной помощью и минеральными удобрениями, удар привел к взрыву селитры.