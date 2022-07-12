Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному возле Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар сообщил, что два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС.

"Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет", - цитирует его сообщение РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Запорожская АЭС отбита от нападения диверсантов. Украинская диверсионная группа успела лишь совершить поджог учебно-тренировочного корпуса, который находится по соседству с территорией атомной станции.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.