Шесть мирных жителей погибли при ударе Украины по Новой Каховке

Удар нанесен с помощью американской РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не меньше шести человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, десятки людей получили ранения, в том числе, осколочные. Часть мирных жителей города оказались заблокированы в своих домах.

"Очень много людей под завалами, - уточнил Леонтьев. - Раненых продолжают доставлять [в больницу], много людей заблокировано в своих квартирах, домах, разблокировать мы их не можем".

Напомним, Украина нанесла удар по Новой Каховке в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и жилые дома. Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Леонтьев сообщил, что сотни квартир уничтожены в Новой Каховке в Херсонской области после обстрела города из американской РСЗО HIMARS.