Сотни квартир уничтожены в Новой Каховке после удара американской РСЗО HIMARS Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев сообщил, что сотни квартир уничтожены в Новой Каховке в Херсонской области после удара по городу американской РСЗО HIMARS.

"Продолжаем принимать раненых, скорые работают, число жертв поймем только завтра к середине дня. Многие десятки раненых, квартир сотни уничтожены, сотни - в прямом смысле слова. По погибшим, когда такие пожары, очень тяжело определить", - сказал он РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.ru, источник в военно-гражданской администрации области сообщил, что после удара украинских вооруженных сил по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, был поврежден рынок, больница и жилые дома. Кроме того, в военно-гражданской администрации области уже сообщили, что удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars.

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