Politico считает, что визит Байдена в Саудовскую Аравию не поможет "уронить" цены на бензин в США

Джо Байден Фото: REUTERS

Готовящаяся поездка президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию, скорее всего, не снизит цены на бензин в США. Соответствующее мнение выразила обозреватель газеты Politico Арианна Скибелл.

По ее оценке, американский лидер попытается уговорить страны Персидского залива нарастить добычу нефти. Однако далеко не факт, что Саудовская Аравия в состоянии увеличить производство.

Более того, даже если страны Персидского залива направят на мировой рынок большие объемы нефти, далеко не факт, что это "уронит" стоимость бензина в США. Это объясняется тем, что волатильность цен сейчас мало связан с перебоями в поставках, утверждает Скибелл.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден планирует временно отменить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране. По данным журналистов, глава Белого дома обсуждает данную меру вместе со своими советниками на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, основатель Amazon Джефф Безос заявил, что требование Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин свидетельствует о том, что он или заблуждается, или у него "глубокое непонимание основной динамики рынка".