В ООН отказались комментировать удар Украины по Новой Каховке из РСЗО HIMARS

В ООН не озвучили позицию по факту удара Украины по Новой Каховке из американского РСЗО Фото: Shutterstock

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак отказался комментировать удар Вооруженных сил Украины по городу Новая Каховка в Херсонской области из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

"Комментариев по этому конкретному вопросу нет", - ответил Хак, добавив, что организация выступает против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий.

Напомним, глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что не меньше шести человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Новая Каховка в Херсонской области.

По его словам, сотни зданий разрушены, а десятки людей получили ранения, в том числе, осколочные. Часть мирных жителей города оказались заблокированы в своих домах.

Как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars и боеприпасы к ним. На сегодня поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12.