Песков подтвердил информацию о визите Путина в Иран

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о визите российского лидера Владимира Путина в Иран. Глава государства прибудет в Тегеран 19 июля 2022 года.

Ранее об этом сообщило агентство Mehr, ссылаясь на председателя экономической комиссии иранского парламента.

- Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств - гарантов астанинского процесса, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что в ближайшее время состоится российско-турецкая встреча “на высшем уровне”. Также в Кремле рассказали о проведенной накануне телефонной беседе глав государств Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, в частности, о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и об экспорте зерна на международные рынки. Также лидеры двух стран уделили повышенное внимание “активизации экономического сотрудничества”, которое будет касаться увеличения объемов торговли.