Песков заявил, что ему нечего сказать о цели внеочередного заседания Госдумы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о целях проведения внеочередного заседания Госдумы, которое стартует за неделю до начала основной сессии.

"В данном случае мне нечего пока вам сказать", - констатировал пресс-секретарь президента России.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы думской фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что Государственная дума России проведет внеочередное заседание 15 июля 2022 года.

Напомним, спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что на внеочередном заседании нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть законопроекты по поддержке населения и экономики. По его словам, с 4 июля на рассмотрение депутатов "поступило 42 законопроекта, за две недели внесено 86 инициатив".