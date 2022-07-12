Мэр Горловки сообщил об попадании снаряда украинских военных в кровлю детского сада

В Горловке сообщили об попадании снаряда украинских военных в кровлю детского сада Фото: REUTERS

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о пожаре в детском саду после попадания снаряда Вооруженных сил Украины в кровлю здания образовательного учреждения.

- Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит, — написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, украинские военные утром в воскресенье, 10 июля, выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). До этого в СЦКК сообщали, что украинские военные с раннего утра 10 июля обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров.

До этого система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Херсоном. Власти Херсонской области уточняли, что обстрел велся со стороны Николаева. Информации о разрушениях и жертвах не приводилась.