ВСУ применили дрон-камикадзе для удара по Энергодару

Украинские силовики применили дрон-камикадзе для удара по Энергодару Фото: REUTERS

Украинские силовики применили дрон-камикадзе для удара по городу Энергодару в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба городской ВГА.

- В 14:20 (совпадает с мск) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар, — цитирует сообщение РИА Новости.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, в Министерстве обороны РФ в понедельник, 11 июля, заявили, что действующая в районе Северска 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины несет значительные потери, лишившись более 70% личного состава.

Напомним, ранее в российском Минобороны рассказали, что Украина ударила по Белгороду и Курску ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143. Удар был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в военном ведомстве. Пресс-служба военного ведомства пояснила, что при ударе по Белгороду украинскими силовиками было запущено три ракеты. Они были сбиты российскими средствами ПВО. Обломки одного из снарядов попали в жилой дом в Белгороде.