Силы России и ДНР лишили ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении

Силы РФ и ДНР лишили украинских военных возможности контратаковать на Донецком направлении Фото: REUTERS

Представитель ДНР сообщил, что военные республики и России лишили Вооруженные силы Украины контратаковать на Донецком направлении.

- Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков полностью лишены возможности контратаки, — цитирует представителя ДНР РИА Новости.

Напомним, украинские военные утром в воскресенье, 10 июля, выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). До этого в СЦКК сообщали, что украинские военные с раннего утра 10 июля обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров.

До этого система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Херсоном. Власти Херсонской области уточняли, что обстрел велся со стороны Николаева. Информации о разрушениях и жертвах не приводилась.