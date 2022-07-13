МИД России заявил о возможности весьма болезненного ответа на западные санкции

В МИД России заявили, что ответные меры на западные санкции могут оказаться весьма болезненными. Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская сторона пока не применяет возможные контрмеры в ответ на западные санкции в полную силу. Об этом заявил в среду 13 июля директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Представитель МИД добавил, что ответ Москвы на антироссийские санкции Запада может быть весьма болезненным.

«Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», - сказал Биричевский в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что антироссийские санкции становятся бумерангом для экономик западных стран.

«Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан... Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной – без кондиционеров», - сказал Дмитрий Биричевский.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из-за мирового продовольственного кризиса спрос других стран на российскую сельскохозяйственную продукцию вырос в разы.

Почему провалилась изоляция Путина и России, читайте здесь на kp.ru.