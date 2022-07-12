Почему провалилась изоляция Путина и России

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

На следующей неделе, 19 июля, Владимир Путин летит в Тегеран. Там у него запланированы сразу две встречи: с иранскими президентом Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Причем, в скором будущем поездка в Анкару у главы страны тоже намечена — судя по всему, у нас начинается новый виток дружбы с османами.

После начала спецоперации на Украине Запад попытался изолировать Путина от мировой политики. Европа и США давили на всех подряд, требуя разорвать все отношения с Москвой. Сейчас, спустя четыре месяца боевых действий, смело можно говорить о провале бойкота.

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

В первую очередь, западных политиков не послушались африканские страны. В начале июня к нашему президенту прилетел глава Африканского союза и Сенегала Маки Салла. Он обсуждал, как бы восстановить поставки зерна из России. В Вашингтоне эту встречу даже назвали дипломатической победой Москвы. Ведь целый континент готов пренебречь санкциями США ради сохранения торговли с нашей страной.

Дальше в Кремль позвонил президент Бразилии Жаир Болсонару. Он по телефону заверил, что готов и дальше строить отношения. В Кремле даже заявили о «стратегическом партнерстве» стран. В общем, первая скрипка Южной Америки тоже с нами.

В конце июня Москву посетил глава Индонезии Джоко Видодо. Он пополнил почетный клуб политиков, не готовых разрывать торговлю и отношения. Оказалось, потеря нашего хлеба и удобрений для Видодо страшнее любых санкций Вашингтона.

Ну и Китай не раз официально заявлял, что не присоединится к американскому давлению. Оно и понятно — Пекин экономит миллиарды долларов, скупая дешевую российскую нефть. Торговый мораторий был бы сравним с выстрелом себе в ногу.

В начале июля Путину звонил премьер Индии Нарендра Моди. Он подтвердил, что страна будет и дальше торговать с нами в обход всех санкций.

НАС ИЗОЛИРУЮТ В ПРОШЛОМ, А МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Уже сам Путин начал говорить о провале изоляции:

- У нас много сторонников, в том числе и в самих Соединённых Штатах, и в Европе, а уж тем более на других континентах и в других странах, и их будет все больше и больше. Повторю, даже в странах - пока еще сателлитах США нарастает понимание того, что слепое повиновение их правящих элит сюзерену, как правило, не соответствует их национальным интересам, а чаще всего просто кардинально противоречит им, - заявил российский лидер.

Политолог Дмитрий Евстафьев заметил, что попытка изолировать нашего президента получилась слишком уж «колониальной».

- Бывшие колониальные страны пытаются диктовать миру свою волю. Это имело бы смысл во времена Британской империи или в 90-е, когда влияние Вашингтона достигло пика, но не сейчас. Сейчас экономическая и политическая сила смещается в Азию, - заявил эксперт.

Действительно, самые серьезные ограничения против России ввели (если не брать ЕС и США): Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Первые три страны - бывшие британские колонии, последняя — политически и культурно очень сильно зависит от Америки.

Остальные государства дипломатический бойкот и санкции благополучно проигнорировали.

- Политики же видят, какую турбулентность создали санкции. Начались отраслевые кризисы в энергетике, логистике и так далее. А многие буквально жизнью отвечают за стабильность системы внутри стран. Поэтому все сейчас защищают свои интересы. А как это сделать? Надо дружить с теми, у кого ресурсы. А это Россия, - рассказал Евстафьев.

Политолог напомнил, что нас выперли из «большой восьмерки» и попытались тоже повторить с «двадцаткой».

- Но это все институты прошлого. Нас пытаются изолировать в прошлом, а мы строим будущее. ШОС, БРИКС набирают популярность. Белоруссия подала заявку на включение в ШОС. Иран должен стать членом организации до конца года. Это все новые структуры, создаваемые взамен старых G7 и так далее. Допускаю появление в скором будущем нового варианта ОПЕК, новой системы страхования грузов, - заявил политолог.

А ЧТО НАДО ТУРЦИИ?

Реджеп Тайип Эрдоган хочет получить международные политические очки за счет конфликта России и Украины. Организация переговоров, поддержание безопасности в Черном море повышают престиж турецкого лидера, как политика-миротворца.

Ну и своего Анкара упустить не хочет. Турция последние годы была главным импортером зерна из южных областей Украины. Для страны важно, чтобы возобновились поставки еды из Запорожья и Херсонщины.

11 июля Эрдоган как раз заявил, что «пришло время» для создания безопасного зернового коридора. В том числе и это Путин с Эрдоганом обсудят в Тегеране, а потом в Анкаре.

А еще ж Турция хочет покупать у нас больше газа... Все эти планы никак не осуществить, если поддаться США и присоединиться к изоляции.