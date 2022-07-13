Ведущий Fox News ожидает, что визит Байдена в Саудовскую Аравию обернется конфузом

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Готовящийся визит президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него "большим конфузом", уверен телеведущий Fox News Стюарт Варни.

Он напомнил, что еще на полях саммита G7 французский лидер Эммануэль Макрон предупредил главу Белого дома о том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, скорее всего, не смогут нарастить добычу нефти. А именно это и является основной целью планируемой поездки.

Журналист добавил, что даже если у Саудовской Аравии есть возможность увеличения поставок, ей потребуется разрешение ОПЕК+, в которую входит и Россия.

"Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом", - заявил Варни.

По его словам, главная ошибка допущена Байденом была намного раньше, когда он "подорвал энергетическую независимость Америки".

Отметим, что мнение о тщетности поездки американского лидера в Саудовскую Аравию высказывали и обозреватели других изданий.

Например, обозреватель газеты Politico Арианна Скибелл выразила мнение, что поездка президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию, скорее всего, не снизит цены на бензин в США. По ее словам, даже если страны Персидского залива направят на мировой рынок большие объемы нефти, далеко не факт, что это "уронит" стоимость бензина в США.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден рассказал о цели своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Он объяснил необходимость такого визита тем, что взаимодействие с королевством поможет США противостоять России и конкурировать с Китаем. Байден отметил, что американские и саудовские власти, в частности, ведут совместную работу над расширением поставок нефти и снижением цен на нее на мировом рынке.