В России снизили штрафы за незаконные валютные операции

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает снижение суммы штрафов за незаконные валютные операции для всех участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 13 июля 2022 года.

Если ранее за подобную деятельность штраф составлял 75-100% от суммы, то после вступления в силу данного закона, санкции затронут только 20-40%.

Нерепатриация экспортерами выручки в рублях теперь будет караться конфискацией 3-5% от суммы вместо принятых ранее 3-10%. Исключение составляют контракты по экспорту леса и пиломатериалов.

При этом от ответственности отныне освобождаются резиденты, которые нарушили валютное законодательство в связи с антироссийскими санкциями недружественных государств.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минцифры России рассматривает вариант смягчения наказания компаний в законопроекте об оборотных штрафах за утечки персональных данных клиентов.

В частности, обсуждается как снижение размера штрафа, так его отмена в случаях, когда утечка случается впервые. Такое решение принято в связи с негативным влиянием крупных штрафов на развитие бизнеса в сложных экономических условиях.

Напомним, водителей решили избавить от страха получить штраф за незначительные нарушения правил дорожного движения. Автор законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков предположил заменить ряд штрафов предупреждениями.