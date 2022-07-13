Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

В России не планируется вводить новых ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании в среду, 13 июля 2022 года.

"Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется", - констатировала Попова.

Как ранее писал сайт kp.ru, по итогам 27 недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,46 на 100 тыс. населения, что на 8,2% выше, чем на прошлой неделе.

Напомним, 1 июля 2022 года Роспотребнадзор принял решение снять ограничения, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции. В том числе, отменяют масочный режим. Об этом сообщили в ведомстве, отметив продолжающиеся снижение интенсивности эпидпроцесса.