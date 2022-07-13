Российские военные ликвидировали пять диверсантов ВСУ, 10 взяли в плен

Российские военные ликвидировали пятерых украинских диверсантов в Харьковской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в среду, 13 июля 2022 года.

По его словам, боевики 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны Украины были переброшены из Киева. Их обнаружили в районе населенного пункта Дементиевка.

"Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 10 украинских военнослужащих захвачены в плен", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минобороны России сообщили, что Служба безопасности Украины планирует снять во второй половине июля 2022 года в Одессе постановочные видеоролики о "российских диверсантах", в роли которых выступят боевики территориальной обороны.

Напомним, министерство обороны РФ опубликовало видео работы реактивной системы залпового огня "Ураган" по огневым средствам и бронетехнике Вооруженных сил Украины. На кадрах видны зарядка вооружения осколочно-фугасными снарядами, выдвижение на позицию и удар по целям, полученным от расчетов беспилотной авиации и данных разведки.