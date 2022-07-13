Против Максима Галкина возбуждено уголовное дело в России, сообщил экс-депутат Худяков

Максим Галкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что в отношении Максима Галкина якобы возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России.

Как рассказал бывший парламентарий, 28 июля юморист запланировал концерт в Турции. «В Турции, которая не является недружественной страной, и куда наши туристы любят ездить в отпуск - и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость», - прокомментировал депутат предстающую поездку артиста.

Как заявил Худяков на своей личной странице ВКонтакте, Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области «усмотрел признаки состава преступления по ч 1 ст. 207.3 УК РФ», а именно Галкин допустил высказывания, которые «являются ложными по отношению к армии Российской Федерации».

Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Тем временем, сам Худяков в комментарии kp.ru пояснил, что информацию о деле взял из поста ростовского блогера. Тот ранее написал заявление на Максима Галкина.

Отметим, что на страничке в ВКонтакте того самого блогера действительно указано, что 22 июня по его обращению органы якобы завели дело против Максима Галкина. Однако, никаких документов, подтверждающих его слова, мужчина не представил. В единственном опубликованном им документе от ГУ МВД по Ростовской области указано, что материалы лишь направлены в Следственный комитет для проверки.

Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что не исключено, что блогер мог просто перепутать два понятия: проверка и возбуждение дела.

- На самом же деле, от проверки до уголовного дела - огромный путь. Во-первых, СК должен эту самую проверку начать. Во-вторых, проверка заканчивается двумя вариантами: либо возбуждением уголовного дела, либо отказом от него. И в-третьих, если дело все-таки возбуждается, об этом выносится специальное постановление. В истории с Максимом Галкиным я ничего из этого пока не видел, - пояснил юрист kp.ru.

Тем временем, медиатехнолог Дмитрий Свиридов в личных соцсетях отметил, что «Галкин в Россию не вернется», по меньшей мере, «в ближайшие годы».

Напомним, ранее стало известно содержание выступлений Максима Галкина в Израиле. Шоумен жестко шутит о санкциях, шоу-бизнесе и теме возвращения в Россию.

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