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Политика13 июля 2022 19:34

Reuters: Седьмой пакет антироссийских санкций ЕС не предусматривает ограничения на поставки газа

Ряд стран сильно зависят от голубого топлива из России и не смогут быстро адаптировать экономики в условиях ограничений, отметил премьер Чехии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Седьмой пакет антироссийских санкций ЕС не предусматривает ограничения на поставки газа

Седьмой пакет антироссийских санкций ЕС не предусматривает ограничения на поставки газа

Фото: REUTERS

Седьмой пакет санкций в отношении России, готовящейся Евросоюзом, не предполагает ограничений на поставки газа, рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По информации Reuters, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в ближайшие дни, после чего Евросоюз примет его. Как сообщил глава правительства Чехии, новые ограничения буду включать запрет на импорт золота из России, расширенный перечень запрещенных к вывозу в РФ товаров двойного назначения и ограничения против некоторых россиян.

Фиала отметил, что запрет на поставки российского газа не войдут в седьмой санкционный пакет, поскольку некоторые страны сильно зависят от голубого топлива из России и не смогут быстро адаптировать экономики в условиях ограничения импорта.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что ЕС уже начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Польша предложила внести в седьмой пакет санкций против России все энергоносители и банки страны.