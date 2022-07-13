Reuters: Седьмой пакет антироссийских санкций ЕС не предусматривает ограничения на поставки газа

Седьмой пакет антироссийских санкций ЕС не предусматривает ограничения на поставки газа Фото: REUTERS

Седьмой пакет санкций в отношении России, готовящейся Евросоюзом, не предполагает ограничений на поставки газа, рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По информации Reuters, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в ближайшие дни, после чего Евросоюз примет его. Как сообщил глава правительства Чехии, новые ограничения буду включать запрет на импорт золота из России, расширенный перечень запрещенных к вывозу в РФ товаров двойного назначения и ограничения против некоторых россиян.

Фиала отметил, что запрет на поставки российского газа не войдут в седьмой санкционный пакет, поскольку некоторые страны сильно зависят от голубого топлива из России и не смогут быстро адаптировать экономики в условиях ограничения импорта.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что ЕС уже начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Польша предложила внести в седьмой пакет санкций против России все энергоносители и банки страны.