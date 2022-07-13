ВСУ нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в Новой Каховке Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в городе Новая Каховка Херсонской области. ПВО ВС РФ сбило 5 ракет РСЗО, обломки двух снарядов упали в район завода "Сокол" в Новой Каховке

"Прилетела ракета в район завода "Сокол", - сказал ТАСС источник в оперативных службах региона.

Отмечается, что удар был нанесен с территории, которую контролируют ВСУ. Информация о разрушениях гражданских объектов уточняется.

Ранее в военно-гражданской администрации области сообщили, что после удара украинских вооруженных сил по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, был поврежден рынок, больница и жилые дома.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.