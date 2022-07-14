Военная спецоперация на Украине 14 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года.

Власти Корейской народно-демократической республики признали Донецкую народную республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По мнению главы ДНР, решение КНДР станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики, а сотрудничество между республиками увеличит географию торговли для предприятий.

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Николаеве. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».

Вооруженные силы России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. Боевики 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны Украины были переброшены из Киева. Их обнаружили в районе населенного пункта Дементиевка.

Российские боевые летчики и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских военных самолета, среди которых Су-25 и Су-24, а также МиГ-29.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

22:55 Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину по соображениям безопасности

22:20 Минобороны сообщило о подготовке националистами подрыва моста в Днепропетровской области

21:42 Болсонару заявил о намерении предложить Зеленскому решение конфликта на Украине

20:51 Брянский губернатор сообщил о двух обстрелах погранпоста посёлка Черноземный, жертв и пострадавших нет

20:50 Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Стряповки и Новой Каменки в ДНР

20:39 Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине

20:21 Байден намерен добиваться "стратегического провала" российской спецоперации на Украине

19:39 Дипломат Варганов заявил, то удар в Виннице был нанесен по объекту ВСУ

18:50 Отказ Киева от переговоров о мире ухудшает перспективы сохранения украинской государственности, сказал Володин.

18:41 МИД РФ на заявления главы британского Форин Офиса о намерении нанести РФ "поражение": пусть попробует

18:20 Владимир Путин подписал закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик, проживающих на территории республик или ранее переехавших в РФ, от уплаты госпошлин за подачу заявления на получение российского гражданства.

18:17 Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, в доме офицеров в Виннице готовились ВСУ, заявил представитель РФ, старший советник постпредства при ООН Евгений Варганов.

17:22 РФ рассчитывает, что Израиль отреагирует мудро и корректно в случае просьб США о поставках оружия на Украину, сказал замглавы МИД Богданов.

17:05 Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что конфликт на Украине оказал влияние на рост цен на энергию, и Россия использует энергоносители в качестве оружия

16:39 Володин посетил ЛНР

16:28 Данные о потерях Украины в войне с Россией являются гостайной, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

15:58 Путин подписал закон о предоставлении гражданским участникам спецоперации на Украине статуса ветерана

15:39 Украинские боевики обстреляли автостанцию в центре Донецка, по предварительным данным, 2 человека погибли, передает корреспондент РИА Новости

15:35 Очевидцы сообщают о взрывах в центре Донецка. Под обстрел попал автовокзал "Центр".

15:30 Большая часть Северска уже находится под контролем союзных сил, заявили в ДНР

15:16 Франция хочет добиться прекращения конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну — Макрон

14:37 В Москве позитивно расценивают признание независимости ДНР и ЛНР со стороны КНДР, сообщил Песков.

14:31 Шесть бойцов украинского нацбата «Кракен» застрелили на фоне драки с командирами:

13:49 Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за рубежом.

13:00 ВКС РФ поразили в районе Часова Яра в ДНР пункт дислокации украинского батальона, 43 боевика уничтожены, около 170 ранены — Минобороны РФ

12:58 Минобороны России: вчера днем ударом ракетами "Калибр" по территории завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины РСЗО украинской 45-й артиллерийской бригады

12:36 Пушилин заявил, что город Северск перешел в оперативное окружение союзными силами

12:16 Захарова: заявления Киева о контрнаступлении используются для получения западного оружия

11:45 Главное из заявления главы ДНР Дениса Пушилина:

- Северск почти перешел под оперативный контроль ДНР;

- Реакция Киева на признание КНДР Донецкой Народной Республики была предсказуемой. МИД ДНР получил задачу проработать практическое взаимодействие с КНДР, в том числе в экономике;

- ДНР через морской порт в Мариуполе планирует импортировать стройматериалы, и экспортировать уголь и зерно.

11:33 Трехлетний ребенок погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства в Скадовском районе Херсонской области. Об этом сообщает местное МВД.

11:32 Операция РФ будет продолжена, несмотря на стремление США и их союзников "укрепить безопасность" Украины — МИД РФ

11:27 МИД России: украинские войска получили из Киева приказ использовать системы HIMARS против гражданского населения, США предоставляли им разведывательные сведения для этих обстрелов

10:50 Выпускники школ из Херсонской области впервые получили аттестаты российского образца, сообщает наш корреспондент.

10:28 Силам Луганской народной республики (ЛНР) во время боевых действий удалось взять первую британскую артиллерийскую установку М777

9:55 Во всех подконтрольных российским военным населенных пунктах Украины восстановлена централизованная муниципальная власть, сообщили в Минобороны РФ

9:54 Большинство ракет, выпущенных 13 июля со стороны Украины по Новой Каховке, было сбито российскими системами ПВО, заявили власти. Также сообщается, что за сутки более 300 человек обратились за помощью в восстановлении жилья, половина жилого фонда уничтожена из-за постоянных обстрелов города.

9:30 Более 1 тыс. обстрелов на территории ЛНР зафиксировано с 17 февраля, сообщает представительство республики в СЦКК в своем Telegram-канале.

02:32 Киев просит у США ракеты большей дальности для HIMARS

02:21 Северск в ДНР находится под оперативным контролем вооруженных сил РФ и ЛНР

02:04 Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине является мировой войной Запада против России

01:53 СМИ: в Ирландии закончились места для прибывающих украинских беженцев

00:45 Арестович заявил, что для контрнаступления ВСУ нужна бронетехника

13 июля:

23:52 Президент Украины Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса

23:24 ПВО ВС РФ сбило 5 ракет РСЗО, запущенных ВСУ со стороны населенного пункта Баштанка. Обломки двух снарядов упали в район завода "Сокол" в Новой Каховке, сообщил источник в администрации.

23:17 ВСУ нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил нам источник в оперативных службах региона.

23:04 Мизинцев: боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области

23:03 Премьер Чехии: ограничения на поставки газа из РФ не попадут в новый пакет санкций ЕС

23:03 Зеленский сообщил о достигнутом прогрессе на переговорах по экспорту зерна в Стамбуле

22:15 Премьер Чехии: ограничения на поставки газа из РФ не попадут в новый пакет санкций ЕС

21:14 Столтенберг призвал страны ЕС не жаловаться и платить за санкции и помощь Украине