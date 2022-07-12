В результате обстрела ВСУ Новой Каховки есть погибшие и десятки раненых

В результате удара украинских вооруженных формирований по Новой Каховке есть погибшие, а также десятки пострадавших, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

"К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова", -рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, ударом уничтожены сотни квартир. Точное число жертв неизвестно, пострадавшие продолжают поступать.

Как ранее писал сайт KP.ru, источник в военно-гражданской администрации области сообщил, что после удара украинских вооруженных сил по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, был поврежден рынок, больница и жилые дома. Кроме того, в военно-гражданской администрации области уже сообщили, что удар по Новой Каховке был нанесен ракетами РСЗО Himars производства США.

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