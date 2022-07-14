Зеленский планирует "очень жестоко" отреагировать на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет реагировать на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР "очень жестко на всех уровнях".

Конечно, будем реагировать очень жестко на всех уровнях", - сказал он в своем видеообращении.

Напомним, власти Корейской народно-демократической республики признали Донецкую народную республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По мнению главы ДНР, решение КНДР станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики, а сотрудничество между республиками увеличит географию торговли для предприятий.

В Госдуме уже высказались о решении Северной Кореи признать независимость Донецкой Народной Республики. Парламентарий Журова отметила, что таким образом власти КНДР продемонстрировали свое несогласие с миром во главе США.