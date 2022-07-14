Захарова высмеяла расстройство речи и косноязычие вице-президента США Харрис

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Соединенных Штатов Америки Камалы Харрис о «плане спасения Америки».

- Кажется, может быть, это небольшая проблема, это большая проблема. Вам нужно идти и иметь возможность добраться туда, куда вам нужно пойти, чтобы сделать работу и вернуться домой, — сказала американский политик.

Захарова обратила внимание на скудный лексикон Харрис.

- Когда много врут и живут в сюрреалистическом мире собственных болезненных иллюзий, начинается расстройство речи и косноязычие, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она предложила сравнить выступления нынешних американских чиновников с речами Мартина Лютера Кинга, заявив об очевидной деградации политиков США.

Ранее Мария Захарова оценила кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. По ее мнению, ситуация схожа с чаепитием у Шляпника из сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Захарова пояснила, что не видит в кандидатах новых лиц с новыми возможностями.

До этого представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что признание экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах заслуживает отдельной реакции и дальнейшего разбора. По ее словам, раньше американские чиновники утверждали, что они поддерживают «демократические силы» в тех или иных странах. Заявление Болтона необходимо проанализировать и выяснить, в каких именно точках земного шара Соединенные Штаты планировали госпереворот, подчеркнула Захарова.