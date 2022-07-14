Российские электромобили поступят в продажу уже в сентябре 2022 года Фото: Shutterstock

Минпромторг России назвал дату начала серийного производства и продаж первых российских электромобилей Evolute.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, Evolute поступят на рынок в сентябре 2022 года. Их будет производить завод "Моторинвест", расположенный в Липецке.

Министр добавил, что автомобили можно будет приобрести со скидкой, которая составит до 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, программа льготного автокредитования в России возобновлена с 14 июля 2022 года. В нее включены все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электромобили марки Evolute.

Напомним, автомобильный завод "Москвич", в который превратилось бывшее российское производство "Рено", впервые представил свой примерный модельный ряд. Первая линейка "Москвичей" будет включать пять моделей — кроссоверы, С-класс (семейные авто) и электромобиль.