Минобороны России сообщило об уничтожении живой силы и техники ВСУ в Николаеве

Армия РФ уничтожила живую силу и технику ВСУ в Николаеве Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Николаеве.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется также, что на востоке Николаева было уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.

Ранее истребитель Су-35С Воздушно-космических войск России сбил в Донецкой народной республике украинский Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До этого в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбили два украинских самолета Су-25, а также один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Кроме того, в министерстве сообщили, что российские системы Противовоздушная оборона (ПВО) за минувшие сутки перехватили три украинских беспилотника в районах Мелитополя в Запорожской области, а также Тернового и Веселого в Харьковской области, перехвачены были и три баллистические ракеты «Точка-У», несколько снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».