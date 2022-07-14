Российские силы уничтожили украинские РСЗО в Запорожье

Силы РФ уничтожили украинские РСЗО в Запорожье Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что силы РФ уничтожили РСЗО Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

- Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» по месту расположения пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, произведенных в Соединённых Штатах. В оборонном ведомстве уточнили, что установки располагались в районе населенного пункта Березань Одесской области. Помимо Harpoon ударом уничтожены 26 единиц украинской техники и 180 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбили два украинских самолета Су-25, а также один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Кроме того, в министерстве сообщили, что российские системы Противовоздушная оборона (ПВО) за минувшие сутки перехватили три украинских беспилотника в районах Мелитополя в Запорожской области, а также Тернового и Веселого в Харьковской области, перехвачены были и три баллистические ракеты «Точка-У», несколько снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».