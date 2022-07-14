Российские силы уничтожили до тысячи боевиков ВСУ в ДНР и Николаевской области

Силы РФ уничтожили до тысячи боевиков ВСУ в ДНР и Николаевской области Фото: Александр КОЦ

Минобороны РФ сообщило, что армия России уничтожила до тысячи боевиков Вооруженных сил Украины в ДНР и Николаевской области. Силы РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Березнеговатое, Константиновка и Краматорск.

- В результате ударов общие потери данных соединений составили до 1 тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Николаеве. Уточнялось, что удар был нанесен ракетами воздушного базирования. Уточнялось также, что на востоке Николаева было уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.

До этого в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбили два украинских самолета Су-25, а также один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Кроме того, в министерстве сообщили, что российские системы Противовоздушная оборона (ПВО) за минувшие сутки перехватили три украинских беспилотника в районах Мелитополя в Запорожской области, а также Тернового и Веселого в Харьковской области, перехвачены были и три баллистические ракеты «Точка-У», несколько снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».