Захарова иронично отреагировала на увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы СБУ и генпрокурора Украины.

"Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом", - написала она в Telegram-канале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.