Зеленский рассказал, почему уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

По его словам, на Украине начато 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявлено обвинение.

Напомним, Зеленский подписал указ об отстранении генерального прокурора страны Ирину Венедиктову от занимаемой должности. Другим указом Зеленский отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Он отстранен по статье ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Андрея Мельника. При этом немцы обрадовались тому, что Мельник был снят с должности. Также Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы были опубликованы накануне - 9 июля - на сайте украинского лидера.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.