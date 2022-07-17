Кандидат в премьер-министры Британии Трасс заявила о готовности встретиться с Владимиром Путиным на G20 Фото: REUTERS

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выразила готовность встретиться президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20, если станет премьер-министром. Об этом она заявила во время теледебатов.

Остальные участники ответили отказом.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Министр также пообещала снижать налоги "с первого дня" премьерства.

На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса Британии Лиз Трасс, которая предпочитает серьезной дипломатии прогулки на танках и заявляет о решимости "нанести поражение" России, ответим просто – пусть попробует, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Глава российского внешнеполитического ведомства спокойно отнесся к сообщению, что Джонсон покинул занимаемый три года пост.