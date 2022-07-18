Лавров заявил, что Киев устраивает инсценировки "на крови" для демонизации России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проигрывая на поле боя, Киев и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки "на крови", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении.

"Ведь на самом деле инсценировки на крови и боли людей — далеко не забава, а проявления циничной политики создания новой реальности, в которой все принципы Устава ООН и в целом нормы международного права пытаются заменить своим "порядком", - написал он в своей статье под названием "Об инсценировках как методе политики Запада" для издания "Известия".

Ранее сообщалось, что Украина 11 июня 2022 года в Одессе инсценировала удар по медучреждению, чтобы обвинить в нем российских военных. Отмечалось, что в качестве актеров в постановке принимали участи порядка десятка человек, в том числе дети, которые были переодеты в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.