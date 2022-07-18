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Политика17 июля 2022 21:29

Лавров заявил, что Киев устраивает инсценировки "на крови" для демонизации России

По его словам, украинский режим пытается заменить нормы международного права своим "порядком"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Лавров заявил, что Киев устраивает инсценировки "на крови" для демонизации России

Лавров заявил, что Киев устраивает инсценировки "на крови" для демонизации России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проигрывая на поле боя, Киев и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки "на крови", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении.

"Ведь на самом деле инсценировки на крови и боли людей — далеко не забава, а проявления циничной политики создания новой реальности, в которой все принципы Устава ООН и в целом нормы международного права пытаются заменить своим "порядком", - написал он в своей статье под названием "Об инсценировках как методе политики Запада" для издания "Известия".

Ранее сообщалось, что Украина 11 июня 2022 года в Одессе инсценировала удар по медучреждению, чтобы обвинить в нем российских военных. Отмечалось, что в качестве актеров в постановке принимали участи порядка десятка человек, в том числе дети, которые были переодеты в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.