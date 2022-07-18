Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с Россией возможность использования в стране карт "Мир" Фото: REUTERS

Финансовые учреждения Нигерии ведут переговоры с российскими партнёрами о возможности использовать на территории страны карты платёжной системы МИР, заявил посол африканского государства в России Абдуллахи Шеху.

"Мы также обсуждаем использование платёжной системы МИР в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнёрами по этому поводу», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Шеху отметил, что в настоящий момент при поездке в Африку путешественникам нужно иметь при себе наличные в долларах, евро или фунтах.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что прием карт "Мир" нужно обеспечить на территории дружественных России стран, в том числе бывшего СНГ и государств юго-запада Азии.

Кредитные карты стали настоящей палочкой-выручалочкой. С их льготными периодами без начисления процентов они позволяют многим пользователями не обращаться в сомнительные микрофинансовые конторы и не беспокоить близких с просьбами «занять до получки». В России уже несколько лет успешно работает национальная платежная система МИР. На ее базе многие банки выпускают кредитные карты. В чем их преимущества и недостатки, разбираемся вместе с экспертом. «Комсомолка» рассказывала про лучшие кредитные карты МИР в 2022 году.