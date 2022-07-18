Песков назвал санкции платой России и Ирана за независимость и суверенитет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал санкционные ограничения ценой, которую Россия и Иран платят за независимость и суверенитет.

Песков отметил, что еще «со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях».

«Наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», - заявил представитель Кремля в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого представил телеканал «Россия 24».

Напомним, на сегодняшний день Европейский союз ввел шесть пакетов антироссийских санкций. Как писал сайт kp.ru, министры иностранных дел стран – членов ЕС собираются обсудить ужесточение санкций в отношении Москвы в понедельник, 18 июля. По словам официальных лиц, знакомых с дискуссиями, золото станет одной из следующих целей ограничительных мер.