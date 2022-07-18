Новые санкции Евросоюза затронут юрлиц и политиков из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкционные ограничения Европейского союза касаются юридических лиц и политиков из России, а также поддерживающих Москву на Украине. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на встречу глав МИД стран-членов Евросоюза.

По словам министра, на данный момент подготовленно все, что касается новых санкционных ограничений. Жан Ассельборн отметил, что новые санкции «не изменят мир», однако, по его мнению, что Евросоюз должен «продолжать курс, который взял».

«Речь снова идет о людях, политиках, в первую очередь из России, но также коллаборационистах с Украины. Речь также идет о некоторых юридических лицах», - уточнил глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что предварительная работа над санкциями уже проделана.

Напомним, на данный момент Евросоюз ввел шесть пакетов санкций против Москвы. Как писал сайт kp.ru, министры иностранных дел ЕС намерены обсудить ужесточение санкций в отношении России в понедельник, 18 июля. По словам официальных лиц, которые знакомы с дискуссиями, золото будет одной из следующих целей ограничительных мер.