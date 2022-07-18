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Экономика18 июля 2022 8:07

Siemens Energy отказалась комментировать доставку турбины для "Северного потока"

В компании подчеркнули, что турбина не является ее собственностью
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Siemens Energy не комментирует доставку турбины для "Северного потока"

Siemens Energy не комментирует доставку турбины для "Северного потока"

Фото: REUTERS

Канадская компания Siemens Energy отказалась комментировать информацию журналистов о том, что турбина для повышения прокачки газа по "Северному потоку" отправлена в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не даем информации на этот счет. Турбина не является нашей собственностью", - подчеркнули в Siemens Energy.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские журналисты выяснили, что Канада 17 июля 2022 года отправила на самолете в Германию турбину Siemens для "Северного потока". Предположительно, в Россию турбина должна прибыть к 24 июля 2022 года. Ее доставят через Хельсинки.

Напомним, Канада в течение двух лет сможет провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода "Северный поток", пока в силе сохраниться соглашение об исключении из антироссийских санкционных ограничений.