Siemens Energy отказалась комментировать доставку турбины для "Северного потока"

Siemens Energy не комментирует доставку турбины для "Северного потока" Фото: REUTERS

Канадская компания Siemens Energy отказалась комментировать информацию журналистов о том, что турбина для повышения прокачки газа по "Северному потоку" отправлена в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не даем информации на этот счет. Турбина не является нашей собственностью", - подчеркнули в Siemens Energy.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские журналисты выяснили, что Канада 17 июля 2022 года отправила на самолете в Германию турбину Siemens для "Северного потока". Предположительно, в Россию турбина должна прибыть к 24 июля 2022 года. Ее доставят через Хельсинки.

Напомним, Канада в течение двух лет сможет провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода "Северный поток", пока в силе сохраниться соглашение об исключении из антироссийских санкционных ограничений.