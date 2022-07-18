Время покупок на российском сайте ИКЕА ограничено до 10-15 минут Фото: REUTERS

Компания IKEA в России предупредила своих покупателей, что время онлайн-покупок на сайте было ограничено до 10-15 минут. Соответствующее объявление появилось на сайте в понедельник, 18 июля.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено - через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», - сказано в объявлении, которое появляется на главной странице российского сайта IKEA.

Кроме того, покупателей предупредили, что изначально они попадают в онлайн-очередь, а время ожидания будет завесить от количества пользователей на сайте, поэтому может занять более часа. «Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны - добавляйте товары непосредственно в корзину», - сказано в объявлении.

Напомним, 5 июля этого года сайт IKEA начал работать с техническими сбоями из-за объявленной масштабной распродажи всех товаров. При добавлении выбранного наименования в корзину сайт заявлял покупателю об ошибке. Позже компания сделала онлайн-очередь. В сообщении говорилось о том, что для совершения покупки необходимо подождать некоторое время на странице ожидания. Как писал сайт kp.ru, накануне в Сбербанке предупредили, что мошенники начали обманывать граждан, предлагая им оформить заказы в IKEA.