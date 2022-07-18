Глава МИД Австрии заявил, что антироссийские санкции сказываются на республике

Глава МИД Австрии заявил, что антироссийские санкции сказываются на республики Фото: wikimedia.org

Вена ощущает на себе последствия от антироссийских санкционных ограничений, поскольку Москва является важным торговым партнером, в том числе по вопросу поставок природных ресурсов. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД стран-членов Европейского союза.

«Конечно, на нас это (санкции против России) сказывается. Россия - важный торговый партнер. И мы, в свою очередь, важные торговые партнеры для России. Она важный поставщик природных ресурсов, нефти и газа», - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства, однако выразил мнение, что санкционные ограничения в отношении Москвы необходимы.

Напомним, на данный момент Европейский союз ввел шесть пакетов санкций в отношении Москвы. Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 18 июля главы МИД стран-членов Евросоюза намерены обсудить ужесточение ограничений. По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, новые санкционные ограничения коснутся юридических лиц и политиков из России, а также поддерживающих Москву на Украине.