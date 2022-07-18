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Политика18 июля 2022 8:49

Глава МИД Австрии заявил, что антироссийские санкции сказываются на республике

Министр заявил, что Москва является важным торговым партнером Вены
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Австрии заявил, что антироссийские санкции сказываются на республики

Глава МИД Австрии заявил, что антироссийские санкции сказываются на республики

Фото: wikimedia.org

Вена ощущает на себе последствия от антироссийских санкционных ограничений, поскольку Москва является важным торговым партнером, в том числе по вопросу поставок природных ресурсов. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД стран-членов Европейского союза.

«Конечно, на нас это (санкции против России) сказывается. Россия - важный торговый партнер. И мы, в свою очередь, важные торговые партнеры для России. Она важный поставщик природных ресурсов, нефти и газа», - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства, однако выразил мнение, что санкционные ограничения в отношении Москвы необходимы.

Напомним, на данный момент Европейский союз ввел шесть пакетов санкций в отношении Москвы. Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 18 июля главы МИД стран-членов Евросоюза намерены обсудить ужесточение ограничений. По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, новые санкционные ограничения коснутся юридических лиц и политиков из России, а также поддерживающих Москву на Украине.