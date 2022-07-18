Путин встретится с верховным лидером Ирана во время визита в Тегеран

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в ходе визита в Тегеран. Он напомнил, что Путин также встретится с президентом Турции.

Москва надеется на «очень насыщенный диалог» между главами государств, сказал он в интервью Гостелерадио Ирана.

Ранее Песков подтвердил информацию о визите российского лидера Владимира Путина в Иран. Глава государства прибудет в Тегеран 19 июля 2022 года.

Позже представитель Кремля уточнил, что Путин не планирует обсуждать покупку беспилотников с Раиси. При этом официальный представитель Кремля уточнил, что у него нет комментариев по поводу сообщения Вашингтона о том, что Российская Федерация якобы рассматривает вариант покупки беспилотных летательных аппаратов у Ирана.