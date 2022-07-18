Минобороны Турции сообщило о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового» коридора
Фото: Мария ЛЕНЦ
Делегации России, Турции, Украины и Организации объединенных наций достигли принципиальных договоренностей о создании коридоров для вывоза зерна из украинских портов, сообщил министр национальный обороны Турции Хулуси Акар.
«По плану, предусматривающему экспорт зерновых и сельхозпродукции, достигнута принципиальная договоренность», – передает слова главы турецкого Минобороны телеканал NTV.
По его словам, очередная встреча делегаций может состояться на этой неделе.
Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.
Напомним, российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле 13 июля представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря.