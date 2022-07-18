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Политика18 июля 2022 12:28

Минобороны Турции сообщило о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового» коридора

Очередная встреча по «зерновому» вопросу может состояться на этой неделе
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны Турции сообщило о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового» коридора

Минобороны Турции сообщило о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового» коридора

Фото: Мария ЛЕНЦ

Делегации России, Турции, Украины и Организации объединенных наций достигли принципиальных договоренностей о создании коридоров для вывоза зерна из украинских портов, сообщил министр национальный обороны Турции Хулуси Акар.

«По плану, предусматривающему экспорт зерновых и сельхозпродукции, достигнута принципиальная договоренность», – передает слова главы турецкого Минобороны телеканал NTV.

По его словам, очередная встреча делегаций может состояться на этой неделе.

Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.

Напомним, российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле 13 июля представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря.