Главы МИД Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел стран - членов Европейского союза согласовали новый пакет санкционных ограничений в отношении Москвы, который не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей. Об этом сообщил глава внешнеполитической ведомства Венгрии Петер Сийярто.

«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», - приводит его слова агентство MTI.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства также сообщил, что в новый пакет антироссийских санкций включены 48 физических лиц. В том числе ограничения введены в отношении одного из вице-премьеров России и региональных политиков, а также санкции коснулись девяти организаций.

Кроме того, новые санкционные меры в отношении России включают ограничения на государственные закупки и прием депозитов, а также запрет на бухгалтерские услуги, однако, как отметил Сийярто, «несмотря на усилия некоторых государств - членов ЕС» новый пакет санкций не содержит ограничений против Газпромбанка.

Напомним, в понедельник, 18 июля главы МИД стран-членов Евросоюза собрались, чтобы обсудить ужесточение ограничений. Как заявил ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, новые ограничительные меры коснутся юридических лиц и политиков из России, а также поддерживающих Москву на Украине.