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В мире18 июля 2022 13:16

Главы МИД Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций

Министры не приняли дополнительных запретов на поставки энергоносителей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Главы МИД Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций

Главы МИД Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел стран - членов Европейского союза согласовали новый пакет санкционных ограничений в отношении Москвы, который не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей. Об этом сообщил глава внешнеполитической ведомства Венгрии Петер Сийярто.

«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», - приводит его слова агентство MTI.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства также сообщил, что в новый пакет антироссийских санкций включены 48 физических лиц. В том числе ограничения введены в отношении одного из вице-премьеров России и региональных политиков, а также санкции коснулись девяти организаций.

Кроме того, новые санкционные меры в отношении России включают ограничения на государственные закупки и прием депозитов, а также запрет на бухгалтерские услуги, однако, как отметил Сийярто, «несмотря на усилия некоторых государств - членов ЕС» новый пакет санкций не содержит ограничений против Газпромбанка.

Напомним, в понедельник, 18 июля главы МИД стран-членов Евросоюза собрались, чтобы обсудить ужесточение ограничений. Как заявил ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, новые ограничительные меры коснутся юридических лиц и политиков из России, а также поддерживающих Москву на Украине.