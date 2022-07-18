Путин поручил согласовать за две недели проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил в течение двух недель согласовать между ведомствами проведение эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

«Не затягивайте, пожалуйста. В течение двух недель вопрос этот закройте, пожалуйста, все эти согласования закройте», – сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Доложить о завершении согласования проекта он поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Напомним, ранее Путин поддержал инициативу по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

Как писал сайт kp.ru, в 2020 году президент подписал закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств на время чрезвычайных ситуаций. Продажа лекарств в розницу может осуществляться дистанционно и для медицинского применения, в частности аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.