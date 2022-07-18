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Политика18 июля 2022 16:05

ВГА: украинские военные нанесли удар по району Каховской ГЭС под Херсоном

Степень повреждений станции и информация о возможных пострадавших уточняется
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ нанесли удар по району Каховской ГЭС под Херсоном

ВСУ нанесли удар по району Каховской ГЭС под Херсоном

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по районе гидроэлектростанции в городе Новая Каховка в Херсонской области, рассказал глава администрации Владимир Леонтьев.

«Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

В настоящее время степень повреждений ГЭС и информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, в понедельник, 18 июля, Вооруженные силы Украины произвели массированный ракетный обстрел Новой Каховки.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина также нанесла удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок и больница, уничтожены сотни квартир. Удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал. В результате погибли семь человек, еще около 60 получили ранения.